СК России предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Яценюку

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку и другим украинским чиновникам за преступления в 2014 году.

«Заочно предъявлено обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины. В их числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский , исполнявший обязанности главы администрации президента Украины и Андрей Дещица , исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины», — отмечается в заявлении.

По данным СК, данные лица принимали преступное решение о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате данного решения с 2014 по 2016 года были ранены и погибли 1382 человека, включая более 40 детей.