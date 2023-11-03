Суд вынес приговор издателю «Медиазоны» Верзилову*

Петр Верзилов* заочно приговорен к тюремному заключению
Басманный суд Москвы признал виновным и заочно приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима издателя «Медиазоны» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) по делу о распространении фейков о российских Вооруженных силах. Об этом пишет ТАСС.
«Назначить Верзилову наказание в виде 8,5 года колонии», — огласила приговор судья Наталия Дударь.
Сам Верзилов* на заседании суда не присутствовал. Он находится за границей.
Верзилов* был одним из организаторов акции в храме Христа Спасителя в Москве, когда несколько участниц Pussy Riot исполнили панк-молебен. Двое из них позже были приговорены к двум годам колонии.
После начала российской спецоперации на Украине Верзилов* написал сообщения в соцсетях о событиях в Буче. Они и стали предметом судебного разбирательства. Кроме того, МВД объявило его в розыск по делу о сокрытии им канадского гражданства.
*признан в России иностранным агентом