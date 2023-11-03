Самая опасная акула по версии Кусто напала на дайвера и попала на видео

Длиннокрылая акула, которая, по версии Жак-Ива Кусто, является самой опасной в мире, напала на дайвера возле побережья Египта. На видео случившегося обратило внимание издание Daily Mail.

Нападение произошло, когда 66-летний турист из Великобритании Гэри Вирго вместе с напарником совершал погружение, чтобы полюбоваться кораллами на отмели Фьюри. Акула некоторое время покружила вокруг него, а затем протаранила его головой. Удар оказался настолько сильным, что дайвер потерял равновесие и перевернулся вверх ногами.

У меня немного сбилось дыхание, потому что я был ошеломлен и просто не мог в это поверить — этого не должно было случиться Гэри Вирго

Вирго удалось сохранить самообладание: это было далеко не первое его погружение, и он знал, что главное в таком случае — не делать резких движений. В итоге акула уплыла прочь.

Британец решил не рисковать и прервал погружение, хотя находился под водой лишь 9 минут из положенных 45. Он признался, что всю дорогу к лодке постоянно оглядывался, высматривая акулу.

Вирго предполагает, что акула напала на него из-за того, что на нем был яркий черно-оранжевый капюшон для дайвинга, а его компьютер для дайвинга постоянно пищал. Несмотря на произошедшее, он сохранил любовь к акулам и признался, что мечтает о погружении в клетке к акулам-людоедам.

Известный океанограф Жак-Ив Кусто считал длиннокрылых акул самыми опасными из всех акул. Он называл этих рыб «князьями Долгорукими» и утверждал, что «это единственный представитель селахий, ни капли не боящийся дайверов». Длиннокрылым акулам приписывают нападения на туристов в Египте в декабре 2010 года, а также считают, что именно они во время Второй мировой войны съели людей с потерпевшего крушение парохода Nova Scotia.