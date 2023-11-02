Свидетели заявили о связи сожжения Корана в Волгограде и беспорядков в Дагестане

Волгоградцы, выступившие свидетелями по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, заявили в суде, что его действия связаны с тем же Telegram-каналом, что и беспорядки в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, по заданию украинских спецслужб за деньги он сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, а затем передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Он был арестован, а затем доставлен в СИЗО в Грозном. Позже Журавель сообщил, что в СИЗО его избил сын главы Чечни Адам Кадыров, Рамзан Кадыров подтвердил это видеозаписью.

Свидетели по делу Журавеля упомянули в суде недавние беспорядки в Дагестане. Вечером 29 октября толпа жителей Дагестана ворвалась в терминал международного аэропорта Махачкалы, проникла на летное поле и окружила рейс из Тель-Авива в поисках евреев. В результате столкновений с силовиками пострадали более 20 человек, включая полицейских.

В Кремле беспорядки назвали «во многом результатом вмешательства извне». Глава Дагестана Сергей Меликов связал случившееся с действиями «предателей и бандеровцев», которые с территории Украины ведут Telegram-канал, через который координировались беспорядки.

Имам Соборной мечети Волгограда Ильяс Бектимиров и журналист местного издания Иван Богданов дали показания в суде Грозного 2 ноября.

Богданов подчеркнул, что 19 мая он увидел видео с Журавелем, сжигающим Коран, именно в том Telegram-канал, который через полгода координировал беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Бектимиров подтвердил, что видел то же видео.