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20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

В центре Москвы 20-летняя девушка прыгнула с Крымского моста и уцелела. Об этом стало известно MK.RU.

20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста
© РИА Новости

По информации издания, пострадавшую горожанку достали из Москвы-реки. Ее доставили в больницу с переохлаждением.

О мотиве своего поступка москвичка рассуждать отказалась.

Следователи начали разбираться в обстоятельствах происшествия, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину спустили на землю.

После задержания с ним пообщались сотрудники правоохранительных органов.

До этого мужчина сорвался с Крымского моста. Его спасли охранники парка имени Горького и передали медикам.

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