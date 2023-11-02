20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

В центре Москвы 20-летняя девушка прыгнула с Крымского моста и уцелела. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, пострадавшую горожанку достали из Москвы-реки. Ее доставили в больницу с переохлаждением.

О мотиве своего поступка москвичка рассуждать отказалась.

Следователи начали разбираться в обстоятельствах происшествия, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину спустили на землю.

После задержания с ним пообщались сотрудники правоохранительных органов.