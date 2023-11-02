Вулканолог заявил о завершении самой мощной фазы извержения на Ключевском вулкане

Самая мощная — пароксизмальная – фаза извержения на Ключевском вулкане завершилась. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию директора Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексея Озерова.

"Завершилась пароксизмальная фаза извержения вулкана Ключевской. Предыдущий такой пароксизм был в 1945 году. Следующий пароксизм такой был 1 октября 1994 года. Как правило, они длятся от 6 до 10 часов. Потом заканчиваются", — отмечает Озеров.

После 1994 года сильных извержений на Ключевском не было 12 лет. В настоящее время вулкан продолжает выбросы пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. Сход грязекаменных потоков, вызванный продолжающимся извержением вулканов, стал причиной закрытия движения по одной из дорог Камчатки.

Власти уточнили, что сейчас на дороге ведутся работы по расчистке, а ограничения движения будут действовать до 16:30 2 ноября. Ключевская сопка и Безымянный — действующие вулканы на востоке Камчатки. Ключевской считается высочайшим активным вулканом Евразии.