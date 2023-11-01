В США арестовали 4 россиян за поставки товаров двойного назначения

В рамках дела о незаконных поставках товаров двойного назначения из США в Россию были арестованы четверо граждан РФ, рассказали в пресс-службе Минюста Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что обвинительное заключение и уголовное дело были представлены в Восточном округе Нью-Йорка.

Следователи объединили два эпизода, связанных с незаконным экспортом технологий двойного назначения в Россию, уточнили в пресс-службе.

По данным агентства, власти США обвиняют арестованных в поставках разнообразной микроэлектроники заказчикам, якобы связанным с российскими военными. Общая сумма сделок составила предварительно $7 млн.

Напомним, что Вашингтон постоянно обвиняет Москву во вмешательстве в политические процессы по всему миру, торговле оружием, крупных инцидентах.

В России категорически отрицают любые обвинения со стороны США и заявляют о том, что не вмешиваются ни во внутреннюю, ни во внешнюю политику суверенных государств.