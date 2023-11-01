Российского актера Канахина объявили в международный розыск

Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего российского актера Кирилла Канахина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Источник отметил, что постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Собеседник агентства пояснил, что по этой статье Канахину грозит пожизненное лишение свободы, либо очень длительный срок заключения.

В суде уточнили, что обвиняемый объявлен в международной розыск.

По данным агентства, в 2022 году актер уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Также в розыск объявлен уроженец города Рыбинска (Ярославская область) Алексей Огурцов.

Канахин и Огурцов являются предполагаемыми соучастниками основателя и одного из руководителей РДК Дениса Капустина* (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору). Росфинмониторинг внес Капустина, Канахина и Огурцова в реестр экстремистов и террористов.

Напомним, что 2 марта 2023 года украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. В ходе их рейда погибли два человека. Кроме того, получил ранения мальчик 2012 года рождения.

Боевики во время рейда и после него выкладывали в интернет видеоролики. На них удалось опознать Капустина, Освальда Лемаха (Огурцова), Канахина и объявленного в РФ в розыск за экстремизм Алексея Кожемякина.