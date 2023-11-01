Продюсера Разумовского осудили за растление детей

Суд приговорил продюсера Разумовского к 13 годам колонии за растление детей
Суд приговорил продюсера Михаила Разумовского к 13 годам колонии строгого режима за растление детей.
Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
«Фигуранту назначено 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на 15 лет», — цитирует её РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник писало, что в Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек.