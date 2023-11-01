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Суд приговорил продюсера Разумовского к 13 годам колонии за растление детей

Суд приговорил продюсера Михаила Разумовского к 13 годам колонии строгого режима за растление детей.

Продюсера Разумовского осудили за растление детей
© РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Фигуранту назначено 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на 15 лет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник писало, что в Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек.