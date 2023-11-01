В Москве на журналистку Sota завели уголовное дело об оправдании терроризма

На журналистку издания Sota (до этого Sota.Vision, которое признано в РФ СМИ-иноагентом) Анну Лойко завели уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Москве.

© телеграм-канал SOTA (SOTA признана в РФ иноагентом)

Как сообщили в ведомстве, девушка опубликовала в телеграм-канале несколько лет назад статью об идеологии запрещенной и признанной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в которой специалисты обнаружили признаки оправдания терроризма.

"Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России", – сказано в сообщении.

Теперь по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма") ей может грозить до семи лет лишения свободы.

На данный момент следователи рассматривают вопрос об объявлении девушки в розыск. Сейчас также проводятся следственные действия, направленные на сбор и подтверждение доказательств преступления.