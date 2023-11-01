Сотрудники Главного Следственного управления СК по Москве устанавливают лиц, причастных к массовой драке на севере столицы. В минувшее воскресенье, 29 октября, группа подростков, находясь на парковке торгового центра на Ходынском бульваре избила сверстников.

Трое несовершеннолетних уже задержаны. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.