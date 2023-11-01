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В Москве разыскивают участников массовой драки на Ходынском бульваре

Сотрудники Главного Следственного управления СК по Москве устанавливают лиц, причастных к массовой драке на севере столицы. В минувшее воскресенье, 29 октября, группа подростков, находясь на парковке торгового центра на Ходынском бульваре избила сверстников.

Трое несовершеннолетних уже задержаны. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Московских подростков задержали за избиение школьников и массовые драки

Как сообщает Telegram-канал столичного управления СК, следователи совместно с оперативными службами устанавливают других лиц, причастных к совершению указанного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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