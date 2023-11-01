В Москве разыскивают участников массовой драки на Ходынском бульваре
Сотрудники Главного Следственного управления СК по Москве устанавливают лиц, причастных к массовой драке на севере столицы. В минувшее воскресенье, 29 октября, группа подростков, находясь на парковке торгового центра на Ходынском бульваре избила сверстников.
Трое несовершеннолетних уже задержаны. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщает Telegram-канал столичного управления СК, следователи совместно с оперативными службами устанавливают других лиц, причастных к совершению указанного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).