Задержанные ФСБ за фейки о рейсе из Израиля россияне попали на видео

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали несколько россиян, подозреваемых в распространении фейков о прибытии рейса из Израиля в аэропорт Магас. Задержанные призывали жителей Ингушетии устроить беспорядки и протесты против прибытия граждан Израиля. Один из задержанных сообщил, что узнал об акции в чате «Антиевреи» в одном из мессенджеров, где сообщалось о прилете граждан Израиля в Магас и необходимости провести митинги и погромы.