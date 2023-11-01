Женщина упала в шахту лифта на предприятии в Королеве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

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Надзорное ведомство проводит проверку. По его данным, инцидент произошел 31 октября на территории одного из предприятий. 65-летняя женщина, работающая уборщицей служебных помещений, упала в шахту с высоты третьего этажа. Ее госпитализировали с различными травмами.

В Следственном комитете по городу Мытищи уточнили, что пострадавшая проводила уборку помещений. В какой-то момент она оступилась, и не заметив, что кабина лифта еще не поднялась, упала на крышку лифта.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами осмотрели место происшествия, произвели выемку документов организации. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.