Женщина упала в шахту лифта на предприятии в Королеве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
Надзорное ведомство проводит проверку. По его данным, инцидент произошел 31 октября на территории одного из предприятий. 65-летняя женщина, работающая уборщицей служебных помещений, упала в шахту с высоты третьего этажа. Ее госпитализировали с различными травмами.
В Следственном комитете по городу Мытищи уточнили, что пострадавшая проводила уборку помещений. В какой-то момент она оступилась, и не заметив, что кабина лифта еще не поднялась, упала на крышку лифта.
По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами осмотрели место происшествия, произвели выемку документов организации. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.
Прокуратура Королева взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Ведомство также установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обеспечение промышленной безопасности.