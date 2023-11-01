Мужчина забрал оружие в пункте выдачи заказов и скрылся без оплаты

Во Всеволожском районе Ленинградской области посетитель пункта выдачи заказов предъявил сотруднице штрихкод на смартфоне, забрал посылку с оружием и скрылся, не оплатив, передает телеканал «78». В заказ входили пистолет Glock, кобура и три ножа на 44 тысячи рублей.

Инцидент произошел в деревне Лупполово. На карте молодого человека оказалось недостаточно средств, и он, сказав работнице, что «деньги поступят и оплата пройдет», ушел. Женщина не решилась останавливать недобросовестного клиента с оружием и обратилась в полицию.

В начале октября стало известно, что сотрудница одного из интернет-магазинов в Московской области украла у компании товары на сумму 4,4 млн рублей. Она в течение трех месяцев выписывала с левых аккаунтов дорогие товары, оформляла на них возвраты и оставляла себе. Аферистка устроилась на должность менеджера в пункт выдачи заказов и сразу начала свою незаконную деятельность. Женщина, как правило, заказывала компьютерную и бытовую технику, а также ювелирные украшения.