Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся

Подросток из села Кашино (Сысертский район, Свердловская область) отомстил за младшего брата и избил битой троих школьников, которые до этого толкнули ребенка. Об этом сообщил портал Е1.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Отмечается, что пострадавшие в результате нападения получили тяжелые травмы и были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также случившимся заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.