В России рассказали о миллионных доходах украинской ОПГ «Химпром»

Российские спецслужбы оценили доходы ОПГ «Химпром», создавшей сеть наркоторговли в России и на Украине, более чем в два миллиона долларов в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

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Ранее российские силовики пришли к выводу, что к нападению на испанский дом украинского блогера Анатолия Шария причастны члены ОПГ «Химпром». Как рассказывал сам блогер, испанская полиция связала нападение с его недавним расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе — блогер рассказывал о деятельности украинского наркокартеля. В частности, Шарий утверждал, что эта группировка поставляет украинским военным наркотики, вызывающие стойкую психологическую зависимость.

Источник РИА Новости заявлял, что речь идет о преступной группировке «Химпром», которую возглавляет Егор Буркин, переехавший на Украину в 2016 году — после того, как попал в поле зрения российских спецслужб.

ОПГ существует с 2014 года, как утверждает собеседник агентства, в нее входят около тысячи человек, включая украинских силовиков, депутатов Верховной рады и журналистов.