Над Брянской и Курской областями уничтожили два БПЛА

Ночью 1 ноября два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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По информации ведомства, были сбиты беспилотники самолетного типа. Их целью являлись объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении министерства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что два беспилотника Вооруженных сил Украины были уничтожены в Курской области.

Попытка ВСУ атаковать объекты на территории РФ была пресечена 31 октября около 23:30 мск.