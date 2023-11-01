Под Москвой дети массово отравились в кадетском училище

«У более чем 20 кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Позже выяснилось, что кадеты подхватили ротавирусную инфекцию», — сообщил telegram-канал Baza. Уточняется, что четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии.