$92.02-1.2297.93-0.68

РИА Новости: экс-депутата заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля

Бывшего городского депутата Дмитрия Соколова заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля.

Экс-депутата заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что подозреваемый задержан.

Ранее депутаты в Приморском крае на заседании заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Артёма Самсонова из-за дела о растлении ребёнка.