РИА Новости: экс-депутата заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля
Бывшего городского депутата Дмитрия Соколова заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», — заявил собеседник агентства.
Уточняется, что подозреваемый задержан.
Ранее депутаты в Приморском крае на заседании заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Артёма Самсонова из-за дела о растлении ребёнка.