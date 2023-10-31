В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области рассказали о том, что СИЗО № 1 (известный как «Ростовский централ») затопила канализация. Об этом сообщает 161.RU .

Из-за аварии в СИЗО приостановили прием посетителей. Согласно имеющейся информации, причиной затопления стали забитые унитазы — из-за затора нечистоты затопили уборную, а также один из коридоров. Уточняется, что приём посетителей возобновится сразу после устранения последствий аварии — сейчас сотрудники разбираются с засором, а также отмывают помещения.