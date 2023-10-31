В Петербурге предложение руки и сердца закончилось дракой букетом

В Санкт-Петербурге произошла жестокая уличная драка из-за девушки, сообщает «Фонтанка». По информации издания, мужчина встал на колени перед девушкой с букетом цветов, после чего на него накинулся другой парень. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

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Инцидент произошел на улице Композиторов. Сообщается, что мужчина хотел сделать возлюбленной предложение, вручив ей красную бархатную коробочку, в которой, предположительно, находилось обручальное кольцо. Девушка не сразу приняла подарок, после чего неожиданно объявился другой молодой человек. Между оппонентами сразу завязалась драка, в ход пошли кулаки, перцовый баллончик и букет цветов. Чем закончилась потасовка, неизвестно.