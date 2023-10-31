В Москве задержан главред «Октагон.Медиа»

Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция задержала в Москве главного редактора общественно-политического издания «Октагон.Медиа» Игоря Рябова. По данным канала, его подозревают в клевете.

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SHOT сообщает, что утром 31 октября по месту жительства Рябова прошли обыски. Кроме того, по данным канала, был задержан коллега Рябова, оба могли привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов после публикации списков лиц, которые спонсируют ВСУ.

Ранее стало известно, что во Франции задержали сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Его поместили под стражу по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и совершении других преступлений, в том числе нарушении санкций.

Обыски по делу Кузьмичева прошли в его парижском доме, а также на вилле в Сен-Тропе, где силовики нашли «пачки денег». В операции принимали участие 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями, а также 40 спецназовцев.