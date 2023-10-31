В Ростове-на-Дону неизвестный попытался поджечь военкомат

В Ростове-на-Дону около одного из военкоматов заметили неизвестного в камуфляжной форме, который попытался поджечь здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

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Инцидент произошел на Подъездной улице. По словам очевидцев, мужчина подошел к учреждению, но прохожим удалось спугнуть человека. Он убежал в сторону улицы Немировича-Данченко.

После инцидента на место прибыли правоохранители. На данный момент неизвестного ищут.

Как сообщает Telegram-канал Don Mash, мужчина поджег бутылку и бросил ее в здание. После этого произошло возгорание стены и опавших листьев. Насколько сильным был пожар, не уточняется.