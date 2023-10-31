В Нидерландах россиянина посадили в тюрьму за обход санкций против России

Окружной суд Роттердама признал имеющего российское и нидерландское гражданство Дмитрия К. виновным в обходе санкций в отношении России.

Согласно материалам суда, мужчина создал фиктивную схему, с помощью которой более семи месяцев отправлял российским компаниям электронные товары двойного назначения, а также товары, которые могут использоваться для укрепления военного потенциала. При этом по документам, он торговал санкционными товарами с фирмами на Мальдивах и в других странах.

«Своими действиями подозреваемый сознательно и умышленно обошел ограничения, введенные Евросоюзом, и тем самым нарушил международное и национальное законодательство. Он нанес серьезный удар по санкционной политике», - отмечается в заявлении.

Прокуратура утверждала, что компания, работающая с госкорпорацией «Ростех», благодаря действиям Дмитрия К. получила санкционных товаров на два млн евро.

По решению суда, мужчина проведет в тюрьме 18 месяцев, а его фирма выплатит штраф в размере 200 тысяч евро.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», нефтяной стратег заявил, что потолок цен на российскую нефть надо отменять.