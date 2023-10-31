В испанском городе монахини украли картины и сбежали из монастыря
В испанском городе Пьедраита (провинция Авила) десять монахинь обвинили в краже картин и побеге из монастыря. Как сообщает газета Daily Mail, женщины взяли с собой около 20 произведений искусства и покинули обитель, оставив ее заброшенной.
Самой ценной среди полотен оказалась картина руки испанского художника XVII века Алонсо Кано. На ней изображен Иисус Христос после воскресения.
Инцидент возмутил местных жителей, которые потребовали наказать виновных. В администрации города осудили монахинь, которые забрали исторические реликвии и лишили людей «места поклонения».
После этого правительство провинции обратилось к «щедрости сестер», попросив их вернуть полотна. Позднее стало известно, что монахини переехали в новый монастырь, тогда как картины были переданы в другой храм. Сейчас ведется расследование дела с целью установить все детали инцидента.