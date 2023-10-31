$93.24+0.0398.62+0.27

В испанском городе монахини украли картины и сбежали из монастыря

В испанском городе Пьедраита (провинция Авила) десять монахинь обвинили в краже картин и побеге из монастыря. Как сообщает газета Daily Mail, женщины взяли с собой около 20 произведений искусства и покинули обитель, оставив ее заброшенной.

В испанском городе монахини украли картины и сбежали из монастыря
© Unsplash

Самой ценной среди полотен оказалась картина руки испанского художника XVII века Алонсо Кано. На ней изображен Иисус Христос после воскресения.

Инцидент возмутил местных жителей, которые потребовали наказать виновных. В администрации города осудили монахинь, которые забрали исторические реликвии и лишили людей «места поклонения».

После этого правительство провинции обратилось к «щедрости сестер», попросив их вернуть полотна. Позднее стало известно, что монахини переехали в новый монастырь, тогда как картины были переданы в другой храм. Сейчас ведется расследование дела с целью установить все детали инцидента.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости