Очевидцы пожаловались, что от взрыва на заводе в Соликамске «покачнулись» дома

«По звуковым ощущениям, будто на улице рядом с домой хлопнули пакет с соком. После этого задрожали окна, и я почувствовал вибрацию от пола и стен, но окна не выбило. Телевизор вместе со шкафом зашатался не сильно, но глазу заметно», — рассказал соликамец Николай Капелюш корреспонденту агентства.

Несмотря на ЧП, сотрудники готовятся заступить на вторую смену, сообщила мастер цеха №3 Анна Лазарь. О том, что происходит на самом предприятии не могут узнать даже родственники заводчан, так как сотрудникам запрещено проносить с собой сотовые телефоны на территорию завода. Об этом рассказала жена одного из сотрудников завода «Урал» Татьяна Ясир. Она не может связаться с мужем и узнать, все ли с ним в порядке.