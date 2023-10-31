Заслуженный тренер России насиловал в лагере 13-летнюю спортсменку

В Санкт-Петербурге в августе был задержан 49-летний заслуженный тренер России, подозреваемый в насилии над 13-летней воспитанницей, сообщает 78.ru. По версии следствия, мужчина летом неоднократно встречался с юной воспитанницей в лагере «Спутник» после отбоя, чтобы совершать насильственные действия.

Известно, что мужчина работал учителем физкультуры в школе Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Сейчас в отношении него ведется уголовное разбирательство.

Ранее в Хабаровском крае начали поиски мужчины, который изнасиловал двух сестер в возрасте восьми и девяти лет в заброшенном гараже в селе Ильинка. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.