На Камчатке из-за извержения вулкана зафиксировали пеплопад

Пеплопад из-за извержения вулкана Ключевская сопка зафиксирован в поселке Козыревск на Камчатке. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

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"В результате пеплового выброса из вулкана Ключевского зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального района. Жизнедеятельность населения не нарушена", - говорится в сообщении.

Вулкан Ключевская сопка 30 октября выбросил пепел на высоту до 7,5 км.

Власти Камчатки сообщили, что в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от вулкана, сформирован достаточный запас продовольствия. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.