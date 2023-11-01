ТАСС: число арестованных в аэропорту Махачкалы выросло до 15

15 человек арестовали за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы . Об этом сообщили в региональном Верховном суде.

«Количество арестованных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15», — передает информацию суда ТАСС. Уточняется, что еще двое нарушителей получили по 60 часов обязательных работ.

Протесты в Махачкале начались 29 октября. Аэропорт закрыли после того, как сотни людей отправились встречать самолет из Израиля. Более полусотни протестующих были задержаны. Ранее сообщалось о пяти арестованных.