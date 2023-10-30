В Башкирии 2 школьника спасли 15 одноклассников во время пожара

"Мы сидели в кабинете, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Один из ребят выглянул в коридор, увидел пламя и дым. Мы сразу все пошли к запасному выходу, но дверь была заперта. Дышать становилось тяжело и мы начали выбивать дверь вместе другом Аланом Валеевым", - цитируют школьника Мирослава Фазлиева в пресс-службе ведомства.