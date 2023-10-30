Cын замгендиректора «Еврохима» ушел на олимпиаду и пропал

Сын замгендиректора международной компании «Еврохим» Сергея Твердохлеба ушел на олимпиаду по математике и пропал, сообщает Telegram-канал Baza. По данным журналистов, последний раз, когда отец связывался с 17-летним сыном, тот рассказал, что находится с неизвестными людьми.

Как выяснил канал, подросток утром пошел в школу в Вартовском переулке на олимпиаду, вечером его дома должен был встречать отец, потому что мама с братом уехали в другой город. Отмечается, что мальчик отпросился погулять допоздна, но так и не появился дома. Он заявил отцу, что проводит время в их другой московской квартире, однако проверка геолокации показала, что тот соврал родителю.

Твердохлеб, пишет канал, все равно решил съездить в квартиру и убедиться, что сын не там, в это время от молодого человека поступил последний звонок, и он встревоженным голосом рассказал, что сейчас находится с незнакомыми людьми на проспекте 60-летия Октября. Топ-менеджер кинулся по адресу, прошелся по всем квартирам, но так и не обнаружил сына.