В МЧС уточнили число пострадавших в результате пожара на подмосковной АЗС

Два человека пострадали в результате пожара на подмосковной АЗС
Два человека пострадали при пожаре на автозаправочной станции в Химках, расположенной недалеко от аэропорта Шереметьево. Об этом со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.
По данным ведомства, «на международном шоссе» загорелись газгольдер и два автомобиля.
«Два человека пострадали. Площадь возгорания 60 квадратных метров», - пояснил представитель МЧС.
Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва на заправке рядом с московским аэропортом Шереметьево, пишет Telegram-канал Mash.
На кадрах, публикованных каналом, видно, как горят несколько автомобилей. При этом огонь и клубы черного дыма были хорошо видны и пассажирам, находящимся в аэропорту.
Пресс-секретарь воздушной гавани Роман Генис заявил «Известиям», что аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее взрыв и пожар произошли на автозаправке в Махачкале. В результате погибли 35 человек, 119 пострадали. В Следственном комитете заявили, что причиной взрыва на АЗС стало нарушение хранения селитры. По делу был арестован Эльдар Насруллаев. Он подозревается в хранении опасных веществ на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС.