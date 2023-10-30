В МЧС уточнили число пострадавших в результате пожара на подмосковной АЗС

Два человека пострадали при пожаре на автозаправочной станции в Химках, расположенной недалеко от аэропорта Шереметьево. Об этом со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.

По данным ведомства, «на международном шоссе» загорелись газгольдер и два автомобиля.

«Два человека пострадали. Площадь возгорания 60 квадратных метров», - пояснил представитель МЧС.

Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва на заправке рядом с московским аэропортом Шереметьево, пишет Telegram-канал Mash.

На кадрах, публикованных каналом, видно, как горят несколько автомобилей. При этом огонь и клубы черного дыма были хорошо видны и пассажирам, находящимся в аэропорту.

Пресс-секретарь воздушной гавани Роман Генис заявил «Известиям», что аэропорт работает в штатном режиме.