Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку на Ямале

"31 октября воздушное судно Ми-8 RA-27197 авиакомпании АО "Газпром авиа", выполнявшее коммерческий рейс по маршруту Бованенково - Надым, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе произвело посадку в 40 км от Надыма ЯНАО. Посадка осуществлена благополучно. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.