В Госдуме оценили ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков

Ущерб аэропорту Махачкалы после массовых беспорядков составляет 285 миллионов рублей. Об этом депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров написал в своем телеграм-канале.

Ссылаясь на экспертов-оценщиков, он уточнил, что подсчет еще не закончен. Абакаров подчеркнул, что на строительство и реконструкцию всего аэровокзального комплекса в Махачкале было отдано много средств и сил.

"Это средства, которые были направлены в первую очередь на то, чтобы дагестанцам было удобно летать в Хадж, чтобы развивался туризм, а дагестанцы могли больше зарабатывать. Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения", – указал он.

Абакаров также назвал позорным происшествием беспорядки, которые произошли в аэропорту города. По его словам, помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, власти будут требовать, чтобы дебоширы возместили ущерб, нанесенный авиагавани.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

Из-за этого МВД возбудило уголовное дело. Полиция зафиксировала более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

По данным Минздрава, в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Глава республики Сергей Меликов, в свою очередь, уточнил, что призывы собраться в аэропорту Махачкалы появились в Сети после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел.