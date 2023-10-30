Задержаны 60 человек в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что из-за беспорядков получили травмы девять полицейских, а двое из них были отправлены в больницу.

В МВД добавили, что продолжат выявлять всех причастных к беспорядкам.

"В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка", – сказано в сообщении.

Глава региона Сергей Меликов лично приехал в аэропорт и проверил состояние оборудования. По его словам, аппаратура воздушной гавани из-за беспорядков не повреждена.

"В терминале Б не пострадало оборудование. В терминале внутренних авиалиний (А), по сути дела, сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации комплекса аэропорта", – сообщил глава региона, передает РИА Новости.

В связи с этим Меликов отметил, что весь функционал воздушной гавани будет восстановлен за два-три дня. Пока специалисты будут проводить восстановительные работы, все запланированные рейсы переведут в соседние запасные аэропорты, предупредил он.

"Минтранс выделил автобусы и иной пассажирский транспорт для организации перевозки людей", – добавил глава региона.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.