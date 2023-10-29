В связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело

В связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.

Об этом сообщает ГУ МВД России по СКФО.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.

Ранее аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.