Подростки выстрелили в мигранта в петербургском метро

Приезжий из Таджикистана пожаловался в полицию Санкт-Петербурга на подростков, которые якобы стреляли в него в метро. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, инцидент произошел 29 октября на станции метро "Удельная". В правоохранительные органы обратился 21-летний грузчик-уроженец Таджикистана, который приехал в город на заработки. Мужчина сообщил, что в подземке трое подростков проявили в отношении него агрессию: юноши, по словам потерпевшего, стреляли в него из газового пистолета.

После инцидента полиция задержала трех несовершеннолетних: братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего товарища. Все юноши учатся в частной школе города. У несовершеннолетних изъяли охотничий спусковой механизм, а их родителям выписали протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.