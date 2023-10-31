Вулкану на Камчатке присвоили «красный» код опасности

«Красный» код опасности для авиации присвоен Ключевскому вулкану на Камчатке из-за усиления его извержения. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как отметили специалисты, активность Ключевского значительно возросла.

«За сегодняшний день на нем произошли три выброса. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5-9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана», — указано в сообщении.

По данным KVERT, выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря — в воздушном эшелоне, где летят самолеты — возможен в любое время. Согласно карте-схеме распространения, в ближайшее время пепловое облако может достичь Алеутских островов. На пути распространения незначительный слой пепла может осесть в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.