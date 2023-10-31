Число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46

Спасатели обнаружили останки последнего погибшего в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 46, заявил на заседании правительства глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

© Пресс-служба МЧС Казахстана

"На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы", - сказал он.

Ранее сообщалось о 45 погибших в результате ЧП.

По словам министра, поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок и наличием множества разрушенных механизмов. При этом доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен.

"На данный момент открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на отдельных участках", - отметил Шарипханов.

Он пояснил, что сейчас, помимо правительственной комиссии, образованы и работают семь подкомиссий для изучения обстоятельств происшествия.

"Также к расследованию привлечены экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья", - добавил глава МЧС.