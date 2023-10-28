Мужчина ранил двух человек из травматического пистолета в Москве

Мужчину, стрелявшего из травматического оружия на автобусной остановке, задержали на севере Москвы. Об этом в субботу, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам собеседницы «ВМ», по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». По данным следствия, злоумышленник, находясь на остановке на улице Софьи Ковалевской, из хулиганских побуждений выстрелил из травматического оружия в асфальт. Пуля срикошетила и попала в рядом стоящую женщину с малолетним ребенком. После этого обвиняемый сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку.

В настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет. Фигурант был задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.