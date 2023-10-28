В Краснодаре водитель скорой помощи спас подростков из канализационного люка
В Краснодаре водитель автомобиля скорой помощи вытащил двух детей, которые провалились в канализационный люк и отравились газами. Об этом сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.
Происшествие произошло сегодня утром: в городские экстренные службы поступил срочный вызов о том, что в Юбилейном микрорайоне на бульваре Клары Лучко, 1 дети упали в канализационный люк. На место сразу же выехали спасатели, а также врачи двух бригад "скорой".
"Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков из люка", - рассказали в больнице.
Подросткам 14-ти и 11-ти лет на месте оказали первую помощь, а затем срочно госпитализировали с диагнозом "острое ингаляционное отравление канализационными газами". Сейчас их жизни ничего не угрожает.