В Краснодаре водитель скорой помощи спас подростков из канализационного люка

В Краснодаре водитель автомобиля скорой помощи вытащил двух детей, которые провалились в канализационный люк и отравились газами. Об этом сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

© Российская Газета

Происшествие произошло сегодня утром: в городские экстренные службы поступил срочный вызов о том, что в Юбилейном микрорайоне на бульваре Клары Лучко, 1 дети упали в канализационный люк. На место сразу же выехали спасатели, а также врачи двух бригад "скорой".

"Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков из люка", - рассказали в больнице.