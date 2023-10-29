Выросло число погибших при аварии на шахте в Казахстане

Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 45, передает в Telegram пресс-служба местного МЧС.

До этого губернатор Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявлял, что предварительной причиной аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

31 августа на территории шахты «Октябрьская», расположенной в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, произошел сильный пожар. Огонь вспыхнул в металлической постройке, которая находилась на поверхности. При этом в шахту попал дым, из-за чего сотрудникам пришлось эвакуироваться. На момент начала возгорания в туннелях находился 81 человек, подчеркнули в региональном управлении МЧС России.