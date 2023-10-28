МЧС: площадь пожара в Набережных Челнах достигала 4 тыс. квадратных метров

Сотрудники МЧС России потушили пожар в Набережных Челнах, там горела гостиница на площади 4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства в Telegram-канале. "Горит 4-этажная гостиница на площади 4 тыс. квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы. Всего на месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники", - -пояснили в МЧС. Как добавили спасатели, горели кровля и утеплитель фасада гостиницы на 3 и 4 этажах. Из горящего здания эвакуировали 72 человека. "В 11.05 ликвидировано открытое горение в Набережных Челнах", - подчеркнули в министерстве. До этого стало известно, что пожар произошел в гостинице Kamarooms Business Hotel & SPA в Набережных Челнах. Пламя почти полностью охватило фасад здания.