Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

Резервиста армии США 40-летнего Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в Льюистоне в штате Мэн (США), где жертвами стали 18 человек, обнаружили мертвым после двух дней поисков. Американские СМИ сообщили, что он покончил с собой.

Мужчина был инструктором по огнестрельному оружию. Уточняется, что Кард уже угрожал открыть огонь на военной базе в городе Сако, где его приписали к учебному центру.

Летом предполагаемый преступник на протяжении двух недель находился в психиатрической клинике. Он сам пожаловался на проблемы ментального характера, добавив, что слышит в голове голоса, передает CNN.

Вечером 25 октября в американском городе Льюистон штата Мэн неизвестный мужчина открыл стрельбу и убил более 20 человек.

По последним данным, в результате массовой стрельбы погибли 22 человека, еще около 60 пострадали. Согласно данным организации Gun Violence Archive, собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, эта стрельба стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году.

Чтобы решить в США проблему массовых расстрелов, нужно в обязательном порядке запретить жителям крупных городов право на свободный доступ к огнестрельному оружию. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков.