Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

Полиция обнаружила тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на отца военного.

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Родственник покойного сообщил, что результаты ДНК-теста его сына оказались положительными. Предположительно, мужчину застрелил другой иностранный наемник, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что тело бойца помог обнаружить австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин, который, предположительно, заявил правоохранителям, что застрелил Берка по ошибке. Ранее он заявлял, что перед пропажей Берк находился с ним на полигоне, но потом ушел оттуда без него.

Позднее в переписке, которую цитирует издание, на вопрос о том, кто убил Берка, Нурин ответил:

«Очевидно я, но это было не намеренное убийство».

Свои прежние слова мужчина оправдал тем, что не знал, какие действия предпринимать после того, как убил кого-то. По данным Sun, украинская поиция отказалась подтвердить, покинул ли австралийско-алжирский наемник страну.