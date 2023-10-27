Высокопоставленного сотрудника Минобороны арестовали за мошенничество

Заместитель главы департамента военного имущества министерства обороны России Владимир Шишов заключен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в Басманном суде Москвы, суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Шишова на два месяца, передает ТАСС. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сумма ущерба составила 27 млн рублей.