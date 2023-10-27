Бондарев сообщил, кто стоит за покушением на экс-депутата Рады Царева

Покушение на бывшего депутата Рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину (который, Слава Богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны», — написал Бондарев в своем telegram-канале.

Он отметил, что сейчас Царев находится в реанимации, где борется за жизнь. По словам Бондарева, Россия высоко ценит пророссийских украинских политических деятелей, которые продолжают выступать за справедливое разрешение конфликта на Украине.