Экс-глава «Крымэнерго» уехал за границу после начала проверок

Бывший генеральный директор предприятия "Крымэнерго" уехал за границу через три дня после начала проверок в организации. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, опубликовав соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

По его словам, экс-руководитель предприятия отправился в Турцию. Тем не менее Аксенов подчеркнул, что все виновные в получении взяток за подключение населения к энергосетям и мошенничестве с поставками оборудования будут наказаны.

"Сейчас не буду опережать события, следствие идет. Гендиректор (бывший) в Турцию уехал на третий день после этой ситуации", — добавил Аксенов.

6 сентября глава республики сообщил, что генеральный директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда же Сергей Аксенов представил трудовому коллективу предприятия нового руководителя, которым стал Вячеслав Гайдук.

Через два дня глава Крыма заявил о начале проверок финансово-хозяйственной деятельности организации. Кроме того, Аксенов призвал местных жителей сообщать властям о любых неправомерных действиях и несоблюдении сроков подключения домов к электросетям.