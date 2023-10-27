ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева

"В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)," - сообщили в ЦОС.