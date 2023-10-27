Суд с пятого раза отобрал присяжных по делу криминального авторитета Шишкана

Второй Западный окружный военный суд с пятого раза отобрал коллегию присяжных заседателей по делу криминального авторитета Олега Медведева, известного по прозвищу Шишкан. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, процесс будет проходить в Мосгорсуде в закрытом для прессы и общественности режиме.

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"По делу Медведева с пятого раза отобрали коллегию присяжных заседателей, из которых 8 человек основных и 12 запасных. Судебный процесс начнется 7 ноября и будет проходить на выездных заседаниях в помещении Московского городского суда", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в составе коллегии присяжных преобладают женщины. Отбор присяжных по делу Медведева начался полгода назад и только с пятого раза удалось сформировать состав коллегии.

На скамье подсудимых 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (ранее Шишканов). Участникам ОПГ инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие.